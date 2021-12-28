В Госдепе подтвердили переговоры по безопасности между Россией и США 10 января

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Переговоры по безопасности между Россией и США пройдут 10 января. Такую информацию озвучил официальный представитель госдепартамента Соединенных Штатов Нед Прайс.

Как объяснил спикер, стороны планируют обсудить накопившиеся обеспокоенности.

"Когда мы сядем за стол переговоров, мы, конечно, положим на него свои обеспокоенности. Думаю, что русские сделают то же", – передает РИА Новости слова Прайса.

Представитель Госдепа отметил, что США не намерены решать вопросы союзников и партнеров без их участия. Он также заявил, что американские власти рассчитывают на прогресс по некоторым темам. При этом в других вопросах сторонам не удастся достичь согласия, считают в госдепартаменте.

"Это – суть дипломатии. Как мы постоянно говорили, открытые каналы дипломатии имеют конструктивный потенциал по мере того как мы добиваемся деэскалации конфликтного потенциала на Украине и вокруг нее", – подытожил Прайс.

Ранее министерство иностранных дел РФ опубликовало проекты договоров с США и НАТО о гарантиях безопасности. Один из ключевых аспектов данных документов – запрет на расширение сферы влияния Североатлантического альянса на восток, в том числе за счет территории Украины.

Позднее в Белом доме назвали условие для начала переговоров о гарантиях безопасности. По заявлениям властей США, диалог возможен лишь после того, как Соединенные Штаты проконсультируются с европейскими партнерами.

В свою очередь, Владимир Путин допустил различные варианты ответа на дальнейшее продвижение НАТО на восток. Глава государства подчеркнул, что будет дополнительно анализировать предложения российских военных экспертов.