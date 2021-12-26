Аналитик признал право России на борьбу с расширением НАТО на восток

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Военный аналитик Ярослав Штефец заявил, что западные страны фактически загнали Россию в угол за счет всевозможного давления, а потому российская сторона имеет право на отпор. Об этом написала чешская газета Parlamentní listy.

По мнению эксперта, Путин и сам подтверждает, что Россия не может безропотно смотреть за действиями США и их союзников по Североатлантическому альянсу.

"Прежде чем дразнить медведя, удостоверьтесь, что вам есть куда бежать", – отметил Штефец.

Аналитик отметил, что западные страны уже нарушили множество дипломатических соглашений и договоров, а также неоднократно вводили против России экономические санкции. Кроме того, своими действиями они формировали образ РФ как варварского государства.

Ранее МИД РФ опубликовал проекты договоров с США и НАТО о гарантиях безопасности. Один из ключевых аспектов данных документов – запрет на расширение сферы влияния Североатлантического альянса на восток, в том числе за счет территории Украины.

Президент РФ Владимир Путин допустил различные варианты ответа на дальнейшее продвижение НАТО на восток. Глава государства подчеркнул, что будет дополнительно анализировать предложения российских военных экспертов.