В Турции оценили вероятность конфликта России и НАТО

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Экс-глава МИД Турции Яшар Якыш заявил, что вероятность горячей фазы конфликта между Россией и Украиной невелика, а между Россией и НАТО она еще меньше.
"Потому что нет никаких условий для возникновения такого конфликта. А вероятность горячего конфликта между Россией и НАТО еще меньше. Потому что в известном смысле это означает начало Третьей мировой войны", – приводит слова Якыша РИА Новости.
Он также напомнил, что мандат Турции по руководству в Объединенной оперативной группе повышенной готовности НАТО (VJTF) истекает на следующей неделе.
"За столь короткий срок активизация этой группы будет воспринята как преднамеренный шаг, направленный на то, чтобы поставить Турцию в затруднительное положение в рамках НАТО", – считает он.
По словам экс-главы МИД Турции, такие действия будут иметь для Североатлантического Альянса тяжелые последствия. Якыш подчеркнул, что Москве и Анкаре пока удается сохранить отношения, разделив их на сегменты. Он пояснил, что Россия и Турция смогли принять меры, чтобы сложные отношения в одной сфере не повлияли на хорошие в другой.
"Например, они достигли этого в Ливии и отчасти в Идлибе. Если они столкнутся с такой ситуацией на Украине, они могут сделать то же самое и там", – считает политик.
Ранее обозреватель турецкой газеты Habertürk Четинер Четин заявил, что Турция может принять участие и возглавить антироссийскую военную операцию НАТО в Донбассе, поскольку в этом году командование VJTF находится у Анкары.
Четин подчеркнул, что Анкаре не следует ссориться с Москвой, поскольку потенциальная военная операция явно носит антироссийский характер. По его мнению, если она начнется, отношения России и Турции станут еще хуже, чем были после инцидента с российским самолетом в 2015 году.
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