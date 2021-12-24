Турция может возглавить военную операцию НАТО в Донбассе – СМИ

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Фото: depositphotos/imaginative
Турция может принять участие и даже возглавить антироссийскую военную операцию НАТО в Донбассе, считает обозреватель Четинер Четин.
Он указывает на то, что недавно СМИ сообщили о разработке Западом варианта переброски специального военного соединения на базе Сил быстрого реагирования Северного Альянса. В качестве основы рассматривается Объединенная оперативная группа повышенной готовности, которой члены НАТО командуют поочередно, а в текущем году командование находится у Турции.
"С дипломатами НАТО, с которыми я разговаривал, в случае вторжения России на Украину Альянс сможет иметь 35–40 тысяч высококвалифицированных солдат максимум за пять дней", – написал Четин в своей статье для Haberturk.
По мнению автора материала, возникает достаточно рискованная ситуация, поэтому Турции следует быть предельно осторожной в военных, разведывательных, политических и экономических отношениях.
Четин считает, что Анкаре не следует ссориться с Москвой, поскольку потенциальная военная операция явно носит антироссийский характер. Если она начнется, уверен Четин, отношения России и Турции станут еще хуже, чем были после инцидента с российским самолетом в 2015 году.
Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на неназванного чиновника сообщило, что Турция не заинтересована вступать в конфликт в Россией на стороне Украины при сценарии начала боевых действий между Киевом и Москвой.
Собеседник агентства подчеркнул, что этого не произойдет даже с учетом членства Анкары в НАТО и усиления военного сотрудничества между Украиной и Турцией в виде продажи беспилотников Bayraktar TB2. Он добавил, что нежелание Анкары противостоять Москве отражает внешнюю политику турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана, которому свойственно "маневрирование".
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