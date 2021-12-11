Турция не заинтересована в войне с Россией ради Украины – СМИ

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Турция не заинтересована вступать в конфликт в Россией на стороне Украины при сценарии начала боевых действий между Киевом и Москвой. Об этом со ссылкой на неназванного чиновника сообщает Bloomberg.
Собеседник агентства подчеркнул, что этого не произойдет даже с учетом членства Анкары в Североатлантическом Альянсе и усиления военного сотрудничества между Украиной и Турцией в виде продажи беспилотников Bayraktar TB2.
Он добавил, что Турция не координирует свои шаги на Украине с Соединенными Штатами, а действует самостоятельно, чтобы защитить свои интересы.
Нежелание Анкары противостоять Москве отражает внешнюю политику турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана, которому свойственно "маневрирование", добавил чиновник.
В конце ноября Эрдоган выступил за урегулирование конфликта между Россией и Украиной. Он также добавил, что Турция будет выступать посредником в переговорах Москвы и Киева.
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