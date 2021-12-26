В Киеве заявили, что США прекратят деятельность на Украине после ультиматума Путина

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Фото: depositphotos/Bumble-Dee
Соединенные Штаты прекратят свое присутствие на Украине после заявлений Владимира Путина на большой пресс-конференции, считает депутат от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Илья Кива.
По мнению украинского парламентария, президент России четко дал понять Вашингтону, что Москва не потерпит провокации запада против себя на территории бывшей советской республики.
"Ультиматум выставлен, ждем ответа Запада. Лично я уверен: янки в ближайшее время начнут сворачивать свое присутствие и деятельность на территории Украины", – написал депутат в своем телеграм-канале.
Кива напомнил, как силы НАТО поспешно отступили из Афганистана. Он считает, что Украину ждет такое же развитие событий.
В ходе пресс-конференции 23 декабря Путин указал на неприемлемость дальнейшего продвижения Североатлантического Альянса на восток. Президент РФ отметил, что страны Запада немедленно должны дать России гарантии безопасности. Российский лидер также не исключил, что на Украине готовят новую военную операцию против Донбасса.
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