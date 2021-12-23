Путин заявил, что на Украине уничтожают политиков, которые хотят работать с РФ

Фото: kremlin.ru
На Украине уничтожают политиков, которые хотят выстраивать отношения с Россией. Об этом заявил Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции.
"Мы готовы работать с теми силами, которые хотели бы выстроить отношения с Россией в таком добрососедском ключе. Что происходит с этими силами?" – отметил президент России.
По его словам, к таким людям применяют санкции, расправы вне суда и другие меры, которые противоречат закону и Конституции Украины.
Он также напомнил, что виновных в гибели людей в Доме профсоюзов в Одессе в мае 2014 года так и не нашли.
"Хоть кто-то пальцем пошевельнул, чтобы найти преступников?" – спросил Путин.
Ранее Путин заявил, что русскоязычных людей на Украине выдавливают с их исторических территорий. Он напомнил, что на Украине приняли закон о коренных народах. По его словам, документ вызывает противоречия в отношениях Киева с Варшавой, Будапештом и Бухарестом.
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