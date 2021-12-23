Путин ответил на вопрос о возможности "нападения" на Украину

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Россия никому не угрожает, заявил Владимир Путин, отвечая на вопрос британской журналистки в ходе большой пресс-конференции в "Манеже".

"Не мы кому-то угрожаем. Мы что ли пришли туда, к границам США, или к границам Великобритании или куда-то? К нам пришли и теперь еще говорят: "Нет, теперь и Украина будет в НАТО", – отметил российский лидер, отвечая на вопрос о возможности "нападения" на Украину.

Ранее Путин заявил, что русскоязычных людей на Украине выдавливают с их исторических территорий. Он напомнил, что на Украине приняли закон о коренных народах. По его словам, документ вызывает противоречия в отношениях Киева с Варшавой, Будапештом и Бухарестом.

До этого президент РФ в ходе пресс-конференции подчеркнул, что Россию нельзя победить, ее можно только развалить изнутри. Президент напомнил, что именно это было сделано в 90-е годы.