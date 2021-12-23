Путин сообщил, что русскоязычных выдавливают с их исторических территорий

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Русскоязычных людей на Украине выдавливают с их исторических территорий. Об этом заявил Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции.

Он напомнил, что на Украине приняли закон о коренных народах. По его словам, документ вызывает противоречия в отношениях Киева с Варшавой, Будапештом и Бухарестом.

"Приняли закон о коренных народах, объявили русских, проживающих на этой территории, на их собственной территории, некоренным народом, так же, кстати, как поляков, венгров, румын", – подчеркнул Путин.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о коренных народах страны, среди которых не значатся русские. Документ направлен на максимальную защиту культурных, информационных и иных прав коренных народов, говорилось на сайте президента.

Согласно документу, коренные народы имеют право на самоопределение в составе страны и политический статус, создание собственных СМИ и получение господдержки. При этом закон запрещает отрицание этнической принадлежности.

