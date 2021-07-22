Какие станции метро недоступны с 17 июля по 8 августа

Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

В мире

00:25

Зеленский подписал закон о коренных народах Украины

за рубежом

Фото: depositphotos/palinchak

Украинский лидер Владимир Зеленский в среду, 21 июля, подписал закон о коренных народах страны, среди которых не значатся русские.

"Документ направлен на максимальную защиту культурных, информационных и иных прав коренных народов", – говорится в сообщении, опубликованном на сайте президента Украины.

Согласно документу, коренные народы имеют право на самоопределение в составе страны и политический статус, создание собственных СМИ и получение господдержки. При этом закон запрещает отрицание этнической принадлежности.

Ранее депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадим Рабинович заявил, что закон о коренных народах на Украине принят только для того, чтобы поиздеваться над теми, кто говорит на русском языке.

Документ Верховная рада приняла 1 июля. На рассмотрение парламента его внес Зеленский.

Владимир Путин ранее негативно высказался о данном законопроекте. Президент РФ подчеркнул, что называть русских некоренным народом Украины не только некорректно, но глупо и смешно. Он также отметил, что подобная инициатива Киева – серьезный удар по русскому народу. Российский лидер подчеркнул, что, хотя законопроект нарушает нормы международного гуманитарного права, Запад на него не отреагирует.

Читайте также

Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций    Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать