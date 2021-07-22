Зеленский подписал закон о коренных народах Украины

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Фото: depositphotos/palinchak
Украинский лидер Владимир Зеленский в среду, 21 июля, подписал закон о коренных народах страны, среди которых не значатся русские.
"Документ направлен на максимальную защиту культурных, информационных и иных прав коренных народов", – говорится в сообщении, опубликованном на сайте президента Украины.
Согласно документу, коренные народы имеют право на самоопределение в составе страны и политический статус, создание собственных СМИ и получение господдержки. При этом закон запрещает отрицание этнической принадлежности.
Ранее депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадим Рабинович заявил, что закон о коренных народах на Украине принят только для того, чтобы поиздеваться над теми, кто говорит на русском языке.
Документ Верховная рада приняла 1 июля. На рассмотрение парламента его внес Зеленский.
Владимир Путин ранее негативно высказался о данном законопроекте. Президент РФ подчеркнул, что называть русских некоренным народом Украины не только некорректно, но глупо и смешно. Он также отметил, что подобная инициатива Киева – серьезный удар по русскому народу. Российский лидер подчеркнул, что, хотя законопроект нарушает нормы международного гуманитарного права, Запад на него не отреагирует.
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