СЕ планирует выяснить отношение жителей Украины к вопросу дискриминации

14:45
Фото: AP Photo
Совет Европы собирается выделить средства на проведение на Украине исследования, в ходе которого выяснится, как население страны относится к вопросу дискриминации, сообщает RT.
Такую инициативу реализуют в рамках европейского проекта по расширению доступа к правосудию для жертв дискриминации, ненавистнической риторики и преступлений на почве ненависти в странах "Восточного партнерства".
Сейчас СЕ ищет поставщика услуг для проведения исследования, включая фокус-группы и опрос. На организацию проведения исследования выделят не более 55 тысяч евро.
По мнению политолога Ивана Мезюхо, если бы Совет Европы пожелал, мог бы "веско заявить" о дискриминации русских на Украине, поскольку сегодняшние законы страны нарушают нормы Конституции Украины.
В мае Владимир Зеленский внес в Верховную раду проект закона "О коренных народах Украины", который определяет в качестве таковых крымских татар, караимов и крымчаков. Документ исключает из списка русских, белорусов, молдаван, евреев и многих других.
Комментируя законопроект, Владимир Путин заявил, что называть русских некоренным народом Украины не только некорректно, но глупо и смешно.
Он отметил, что подобная инициатива Киева – серьезный удар по русскому народу. Сам российский лидер подчеркнул, что относится к подобному отрицательно. Также президент предположил, что, хотя законопроект нарушает нормы международного гуманитарного права, Запад на него не отреагирует.
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