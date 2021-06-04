Путин прокомментировал слова Зеленского о значении транзита российского газа для Украины

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Владимир Путин заявил, что у страны нет обязанности кормить другие государства. Так президент отреагировал на заявление Владимира Зеленского об опасности ввода в строй газопровода "Северный поток – 2" для экономики страны.
"Вы думаете, что мы должны всех кормить? У нас что, обязанность такая – всех кормить, что ли?", – цитирует президента РФ ТАСС.
Путин объяснил, что проблема обусловлена экономическими реалиями, а не политикой. По его словам, монопольная позиция Украины позволяет ей диктовать цены как на российский газ, так и на его транзит.
Он также напомнил, что у России есть контракт с Украиной, согласно которому в течение пяти лет через ее территорию будет прокачано до 40 миллиардов кубометров газа. Раньше эта цифра составляла около 200 миллиардов кубометров, однако все осложняют отношения двух стран, заключил президент.
Ранее Зеленский пожаловался, что Украина будет терять около 3 миллиардов долларов в год в результате запуска трубопровода "Северный поток – 2", поскольку это отрежет ее от поставок российского газа в Европу. "Нам нечем будет платить за украинскую армию", – заявил украинский лидер.
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