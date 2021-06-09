Украина потребовала от России выплаты репараций

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Правительство Украины согласовало Стратегию внешнеполитической деятельности страны до 2024 года. Об этом сообщает РИА Новости.

"Мы много работали совместно с другими институтами, экспертами и общественностью. Это первый в истории стратегический документ такого уровня по внешней политике Украины", – заявил по этому случаю министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба.

Отдельный раздел в документе посвящен отношениям с Россией. В нем говорится о намерении Киева усилить давление на Москву с целью "прекращения агрессивной политики России" и "восстановления территориальной целостности Украины".

Среди прочих пунктов выделяется один, в котором говорится, что Россия должна выплатить Украине репарации, чтобы компенсировать ущерб, нанесенный "временной оккупацией" ее территории.

Ранее украинский посол в Германии Андрей Мельник заявил, что для возобновления нормальных отношений с Украиной России необходимо вернуть Крым, "принести извинения" Киеву, а также выплатить репарации.

