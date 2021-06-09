Путин негативно высказался о законопроекте о коренных народах Украины

Фото: kremlin.ru

Называть русских некоренным народом Украины не только некорректно, но глупо и смешно. Такое заявление сделал Владимир Путин в эфире телеканала "Россия 24", комментируя внесенный в Верховную раду проект закона о коренных народах Украины.

Законопроект определяет права коренных народов в государстве и особенности их реализации. Он помечен как неотложный. В проекте закона русские не включены в перечень коренных народов.

"Очевидный факт, что люди, которые пришли с этими территориями в состав Российского государства, называли себя русскими. Поэтому говорить о русских как о некоренном народе – это не просто некорректно, это смешно и глупо", – сказал Путин.

Он отметил, что подобная инициатива Киева – серьезный удар по русскому народу. Сам российский лидер подчеркнул, что относится к подобному отрицательно. Также президент предположил, что, хотя законопроект нарушает нормы международного гуманитарного права, Запад на него не отреагирует.

Путин заявил и о том, что подумает о подготовке к публикации отдельной статьи, касающейся истории русских на Украине.

"Кстати говоря, вы сейчас в меня заронили хорошую мысль: как-то высказаться на этот счет более основательно и подробно. Может, как я делал в отношении начала Второй мировой войны, подготовить отдельную статью. Я подумаю над этим", – сказал глава государства.

Ранее президент РФ прокомментировал дизайн новой формы сборной Украины по футболу. Он заявил, что дизайн его не задел, поскольку в нем нет новизны.