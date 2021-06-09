Путин прокомментировал дизайн новой формы сборной Украины по футболу

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Владимир Путин заявил, что его не задел дизайн новой формы сборной Украины по футболу, поскольку в этом "нет никакой новизны".
"Позиция украинских властей по поводу Крыма нам хорошо известна, они пренебрегают волеизъявлением крымчан, что тоже не очень вяжется с пониманием, что такое демократия", – заявил глава государства в эфире телеканала "Россия 24".
Ранее Российский футбольный союз направил UEFA письмо, в котором выразил недовольство политическим посылом, который несет в себе дизайн формы сборной Украины.
По словам главы организации Александра Дюкова, одежда украинских спортсменов не является нейтральной и призывает к "определенному расколу", что противоречит принципам европейского футбола.
Ранее UEFA одобрил форму сборной Украины для участия в Евро-2020. До этого она вызвала волну возмущений в России, так как на ней изображен силуэт Украины с включенным в ее границы Крымом, а также ЛНР и ДНР.
Кроме того, на одежде украинских спортсменов спрятан националистический лозунг, состоящий из фраз "Слава Украине!" и "Героям слава!".
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