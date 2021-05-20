Зеленский сообщил о внесении в Раду законопроекта о коренных народах Украины

18:08
Фото: Depositphotos/palinchak
Президент Украины Владимир Зеленский вносит в Раду в качестве неотложного законопроект о коренных народах страны, призванный обеспечить их права. Об этом политик заявил в ходе своего видеообращения 20 мая по случаю "Дня памяти жертв геноцида крымскотатарского народа".
"Уверен, что в сжатые сроки депутаты рассмотрят и закрепят статус коренных народов Украины, в частности крымских татар, и наконец-то сделают то, что откладывали 30 лет восемь созывов Верховной рады и все предыдущие президенты", – приводит его слова ТАСС.
Он также напомнил о том, что ранее в поддержку крымских татар в стране был учрежден День сопротивления "оккупации" Крыма и Севастополя, разработана Стратегия "деоккупации и реинтеграции" полуострова, а также Стратегия развития крымскотатарского языка до 2032 года.
Ранее Зеленский назвал войной в Европе конфликт на Донбассе и присоединение Крыма к России. При этом политик выразил благодарность международным партнерам, которые продолжают оказывать поддержку Украине.
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