Глава МИД Венгрии рассказал о самом коренном народе Украины

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Сложно представить более коренной народ на Украине, чем венгры, заявил глава внешнеполитического ведомства Венгрии Петер Сийярто в интервью газете "Известия".

Он добавил, если бы Украина включила венгров в новый закон о коренных народах, это позволило бы решить противоречия Киева и Будапешта относительно положения в стране венгерских меньшинств.

"Я не могу представить на Украине более коренного народа, чем венгры. Это, конечно, некоторое преувеличение, но тем не менее эти люди живут на этой территории уже на протяжении веков", – сказал Сийярто.

Он добавил, что на территории страны также проживают люди, которые не покидали одного города и могли быть гражданами пяти стран – СССР, Украины, Венгрии, Словакии и Чехословакии.

Закон о коренных народах Верховная рада приняла 1 июля. Документ на рассмотрение парламента внес президент Украины Владимир Зеленский.

Ранее стало известно, что Совет Европы собирается выделить средства на проведение на Украине исследования, в ходе которого выяснится, как население страны относится к вопросу дискриминации. Такую инициативу реализуют в рамках европейского проекта по расширению доступа к правосудию для жертв дискриминации, ненавистнической риторики и преступлений на почве ненависти в странах "Восточного партнерства".