Песков заявил о существенной роли сторонников нацизма в политике Киева

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Российское руководство не считает, что высшая политическая власть в Киеве принадлежит нацистам, однако признает значительную роль сторонников нацистской и бандеровской идеологии в общественно-политической жизни Украины, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает ТАСС.

Так он прокомментировал слова журналиста Владимира Соловьева, который заявил об изменении в России официальной риторики относительно Украины, отметив, что власти РФ якобы стали прямо говорить о приходе нацистов к власти в Киеве.

"С тем, что сторонники нацизма и бандеровцы в почете, вряд ли кто-то сможет спорить. Они там есть, и они оказывают огромное влияние на общественную и внутриполитическую жизнь Украины", – сказал Песков.

Представитель Кремля отметил, что Соловьев не является официальным лицом и потому обладает правом делать любые заявления и публичные оценки.

"Это не является официальным заявлением, и никто из официальных лиц такие заявления не делал", – добавил Песков.

Как сообщалось, в мае президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду проект закона "О коренных народах Украины", который определяет в качестве таковых крымских татар, караимов и крымчаков. Документ исключает из списка русских, белорусов, молдаван, евреев и многих других.

Комментируя законопроект, Владимир Путин заявил, что называть русских некоренным народом Украины не только некорректно, но глупо и смешно. Он отметил, что подобная инициатива Киева – серьезный удар по русскому народу. Сам российский лидер подчеркнул, что относится к подобному отрицательно.