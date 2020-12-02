В Совфеде осудили слова украинского дипломата, сравнившего советских солдат с нацистами

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Член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков прокомментировал заявление постпреда Украины при ООН, который поставил в один ряд действия советских солдат и нацистских военных.

Цеков заявил, что переписывание истории украинскими политиками может сказаться губительными последствиями, сообщает RT.

"Они строят государство на отрицании всего российского и всего советского", – отметил он.

Сенатор добавил, что украинская государственность строилась при полной поддержке Российской империи и СССР, и подчеркнул, что отказ от собственной истории может негативно повлиять на развитие Украины.

"Ожидать можно (появления подобных заявлений снова. – Прим. ред.), и будут они. Но это все больше будет приближать Украину к полному краху", – отметил Цеков.

Ранее постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица заявил, что план Второй мировой войны Адольф Гитлер разрабатывал вместе с советским лидером Иосифом Сталиным.