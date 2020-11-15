Польша обвинила Россию в своей плохой репутации

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Фото: depositphotos/JaneUK
Россия пытается создать плохую репутацию Польши, считает пресс-секретарь министра-координатора спецслужб республики Станислав Жарин. Об этом сообщает РИА Новости.
Жарин подчеркнул, что Москва атакует Варшаву в информационном поле. По его словам, в России намеренно портят репутацию Польши путем выставления ее перед Европой проблемной страной.
"Самая большая угроза для Польши – это деятельность России, которая основана на лжи, манипуляции образом Польши, НАТО, Запада", – высказался Жарин, добавив, что речь идет о "разведывательной деятельности, провокациях, дипломатических выпадах и хакерских атаках" России.
Представитель Польши считает, что против страны также с точки зрения информационных атак выступают Китай и Германия. Польша же, по мнению Жарина, является "самой важной страной Восточной Европы".
Ранее профессор польской Академии военного искусства Петр Грохмальский заявил, что страна на своих восточных границах может столкнуться с "новой формой Российской империи".
Он связал вероятность такого развития событий с интеграцией России и Белоруссии. По его словам, "именно Белоруссия является ключевой с точки зрения европейской безопасности".
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