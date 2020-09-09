Варшава предлагает Берлину альтернативу "Северному потоку – 2"

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Вместо "Северного потока – 2" Польша готова предложить Германии газопровод Baltic Pipe, сообщил пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер.

"Однозначность европейской солидарности в Польше подчеркивали с самого начала. Если немецкая сторона заявит о такой потребности, то Варшава предлагает использовать инфраструктуру, которую сама строит для своей энергетической безопасности", – сказал он.

Мюллер также добавил, что "Северный поток – 2" противоречит идее европейской солидарности и энергетической безопасности, поэтому вызывает беспокойство.

Baltic Pipe планируют запустить в 2022 году, его емкость пока не разглашается, но в 2001-м оговаривалось, что она составит не менее пяти миллиардов кубометров в год.

Ранее немецкая компания Uniper, которая является одним из европейских партнеров "Северного потока – 2", допустила, что из-за ожидаемых новых санкций США проект может быть заморожен. При этом в Германии считают угрозы со стороны Вашингтона верхом наглости.

Глава Восточного комитета экономики Германии Оливер Хермес рассказал, чем грозит прекращение строительства газопровода "Северный поток – 2". По его словам, полная потеря инвестиций в оба трубопровода может привести к миллиардным убыткам для отдельных европейских компаний и будет стоить рабочих мест, особенно в Восточной Германии.