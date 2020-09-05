Немецкие бизнесмены оценили ущерб за отказ от "Северного потока – 2"

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Глава Восточного комитета экономики Германии Оливер Хермес рассказал, чем грозит прекращение строительства газопровода "Северный поток – 2". Об этом сообщает газета "Известия".
"Полная потеря инвестиций в оба трубопровода может привести к миллиардным убыткам для отдельных европейских компаний и будет стоить рабочих мест, особенно в Восточной Германии", – объяснил эксперт.
Кроме того, Хермес назвал вероятным исходом повышение цен на газ в Европе. Этот фактор может сыграть на фоне сокращения поставок.
По мнению генерального директора газового объединения Zukunft Erdgas Тима Келлера, в денежном выражении речь может идти о потере 8 миллиардов евро. Потребителям газа также придется оплатить еще 4 миллиарда, которые были потрачены на подключение неиспользуемых трубопроводов.
Ранее немецкая компания Uniper, которая является одним из европейских партнеров "Северного потока – 2", допустила, что из-за ожидаемых новых санкций США проект может быть заморожен. При этом в Германии считают угрозы со стороны Вашингтона "верхом наглости".
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