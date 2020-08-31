"Газпром" обжаловал штраф Польши за "Северный поток – 2"

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"Газпром" подал апелляционные жалобы в компетентный суд Польши на штраф, выписанный польским Управлением по охране конкуренции и потребителей (UOKiK) из-за несотрудничества в деле по "Северному потоку – 2", сообщает ТАСС.

В начале августа польский регулятор оштрафовал "Газпром" на сумму около 57 миллионов долларов за отказ предоставить UOKiK информацию о контрактах, заключенных Nord Stream 2 AG с европейскими компаниями, финансирующими строительство газопровода.

В 2018 году UOKiK инициировало расследование в отношении "Газпрома" и пяти его партнеров по "Северному потоку – 2" – OMV, Wintershall, Shell, Uniper и Engie, по итогам которого предъявило обвинения в нарушении антимонопольного законодательства из-за финансирования проекта.

По данным регулятора, российская компания без предварительного согласия UOKiK заключила финансовую сделку, которая может привести к ограничению конкуренции.