"Газпром" обжаловал штраф Польши за "Северный поток – 2"

Фото: AP Photo/Bernd Wuestneck/dpa via AP
"Газпром" подал апелляционные жалобы в компетентный суд Польши на штраф, выписанный польским Управлением по охране конкуренции и потребителей (UOKiK) из-за несотрудничества в деле по "Северному потоку – 2", сообщает ТАСС.
В начале августа польский регулятор оштрафовал "Газпром" на сумму около 57 миллионов долларов за отказ предоставить UOKiK информацию о контрактах, заключенных Nord Stream 2 AG с европейскими компаниями, финансирующими строительство газопровода.
В 2018 году UOKiK инициировало расследование в отношении "Газпрома" и пяти его партнеров по "Северному потоку – 2" – OMV, Wintershall, Shell, Uniper и Engie, по итогам которого предъявило обвинения в нарушении антимонопольного законодательства из-за финансирования проекта.
По данным регулятора, российская компания без предварительного согласия UOKiK заключила финансовую сделку, которая может привести к ограничению конкуренции.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: