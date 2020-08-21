В Германии угрозы США в отношении "Северного потока – 2" сочли верхом наглости

12:12
Фото: ТАСС/Stefan Sauer/dpa/picture-alliance
Бургомистр немецкого города Засниц Франк Крахт назвал верхом наглости действия США в отношении "Северного потока – 2", сообщает News.ru.
Он раскритиковал американские санкции против компаний, которые занимаются укладкой труб. Также Крахт посчитал наглостью угрозу сенаторов США ввести санкции против компаний, которые любым образом связаны с газопроводом.
Он выразил надежду, что строительство "Северного потока – 2" завершится как можно скорее. Бургомистр считает, что Германия должна показать всему миру, что ее нельзя запугать.
Ранее американские сенаторы пригрозили порту Засница финансовым разрушением в случае продолжения поддержки строительства газопровода. Глава комитета бундестага по вопросам экономики и энергетика Клаус Эрнст отметил, что Германия должна предпринять ответные меры в связи с данными угрозами.
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