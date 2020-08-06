США пригрозили немецкому порту санкциями из-за "Северного потока – 2"

17:00
Фото: ТАСС/Stefan Sauer/dpa-Zentralbild/dpa
Сенаторы США пригрозили порту немецкого города Засниц финансовым разрушением, если те продолжат работы по поддержке строительства "Северного потока – 2", сообщает Handelsblatt.
"Если вы продолжите предоставлять товары, услуги и поддержку проекту "Северный поток – 2", вы разрушите дальнейшее финансовое выживание вашего предприятия", – говорится в письме трех американских сенаторов во главе с Тедом Крузом.
Ранее палата представителей конгресса США одобрила проект оборонного бюджета на 2021 год, где содержатся расширенные санкции против "Северного потока – 2". Согласно ему, под ограничения попадают компании за способствование продаже, аренде или предоставлению трубоукладочных судов для строительства газопроводов.
Бургомистр немецкого города Засниц Франк Крахт прокомментировал санкции со стороны США из-за строительства "Северного потока – 2". Он подчеркнул, что Европа является суверенной территорией, которая не должна позволять США вмешиваться в экономические вопросы.
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