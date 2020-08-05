Арендатор "Фортуны" не будет достраивать "Северный поток – 2"

11:18
Фото: ТАСС/Stefan Sauer/dpa-Zentralbild/dpa
Арендатор баржи-трубоукладчика "Фортуна", способной достроить газопровод "Северный поток – 2", объявил, что не принимает и не будет принимать участия в работах. Об этом сообщает РИА Новости.
Судно функционирует в распоряжении компании "Межрегионтрубопроводстрой" (МРТС). "Фортуна" рассматривалась как участник строительства с системой динамического позиционирования для корректировки местоположения якорного трубоукладчика.
"[Компания] не намерена предоставлять трубоукладочную баржу "Фортуна" для достройки российского экспортного газопровода "Северный поток – 2", ставшего мишенью американских санкций", – сообщили в МРТС.
В компании также отметили, что не являются собственниками судна.
Другим кандидатом на участие в достройке трубопровода в Балтийском море является судно "Академик Черский". Оно также оснащено системой динамического позиционирования.
Ранее первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских выразил уверенность в завершении строительства "Северного потока – 2". Депутат отметил, что в реализации проекта заинтересована Европа, в том числе крупные региональные энергетические компании.
В июле палата представителей конгресса США одобрила проект оборонного бюджета на 2021 год, где содержатся расширенные санкции против "Северного потока – 2". Согласно ему, под ограничения попадают компании за способствование продаже, аренде или предоставлению трубоукладочных судов для строительства газопроводов.
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