Арендатор "Фортуны" не будет достраивать "Северный поток – 2"

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Арендатор баржи-трубоукладчика "Фортуна", способной достроить газопровод "Северный поток – 2", объявил, что не принимает и не будет принимать участия в работах. Об этом сообщает РИА Новости.

Судно функционирует в распоряжении компании "Межрегионтрубопроводстрой" (МРТС). "Фортуна" рассматривалась как участник строительства с системой динамического позиционирования для корректировки местоположения якорного трубоукладчика.

"[Компания] не намерена предоставлять трубоукладочную баржу "Фортуна" для достройки российского экспортного газопровода "Северный поток – 2", ставшего мишенью американских санкций", – сообщили в МРТС.

В компании также отметили, что не являются собственниками судна.

Другим кандидатом на участие в достройке трубопровода в Балтийском море является судно "Академик Черский". Оно также оснащено системой динамического позиционирования.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских выразил уверенность в завершении строительства "Северного потока – 2". Депутат отметил, что в реализации проекта заинтересована Европа, в том числе крупные региональные энергетические компании.

В июле палата представителей конгресса США одобрила проект оборонного бюджета на 2021 год, где содержатся расширенные санкции против "Северного потока – 2". Согласно ему, под ограничения попадают компании за способствование продаже, аренде или предоставлению трубоукладочных судов для строительства газопроводов.

