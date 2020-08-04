В Дании прокомментировали ситуацию с "Северным потоком – 2"

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В Датском апелляционном совете по вопросам энергетики заявили, что не получали жалоб на разрешение Датского энергетического агентства (ДЭА) компании Nord Stream 2 AG использовать суда с якорным позиционированием при строительстве газопровода "Северный поток – 2". Об этом сообщает ТАСС.
"Датский апелляционный совет по вопросам энергетики не получал никаких апелляций на решение ДЭА от 6 июля 2020 года, разрешающего Nord Stream 2 AG использовать суда с якорями", – отметила представитель совета Клара Агнес Тролле Миккелсен.
В апелляционном совете отметили, что оператор газопровода может вернуться к строительству с 4 августа. При этом перед началом работ компания Nord Stream должна предоставить в ведомство новый график прокладки трубопровода.
6 июля ДЭА по запросу Nord Stream 2 AG дало разрешение на использование судов с якорным позиционированием на датском участке газопровода. Таким образом, новое решение изменило условия в решении агентства от 30 октября 2019 года. В нем говорилось об использовании судов только с динамической системой позиционирования.
"Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Трубопровод пойдет в обход транзитных государств через исключительные экономические зоны и территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Стоимость проекта оценивают в 9,5 миллиарда евро.
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