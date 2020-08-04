В Польше рассказали, что не устраивает Варшаву в политике России

11:02
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Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий рассказал, что не устраивает Варшаву в политике России, сообщает "Газета.ру".
Он отметил, что главная претензия относится к строительству "Северного потока – 2". Моравецкий выразил опасение, что деньги для этого газопровода пойдут на финансирование российских вооруженных сил.
Кроме того, "Северный поток – 2" отрежет Украину от поставок газа в Европу. После этого, по словам Моравецкого, с этой страной можно будет делать все, что захочется. В связи с этим Варшава также критикует позицию Германии по вопросу "Северного потока – 2".
Ранее канцлер страны Ангела Меркель заявила, что завершение проекта газопровода отвечает интересам ФРГ. Она отметила, что санкции США в отношении "Северного потока – 2" не отвечают пониманию вопросов права, существующему в Германии.
3 августа польский президент Управления по защите конкуренции и потребителей наложил штраф на "Газпром" в связи с отсутствием сотрудничества в расследовании дела по "Северному потоку – 2".
Он сообщил, что ранее российской компании было отправлено письмо с просьбой предоставить данные о контрактах на передачу, распределение, продажу, поставку и хранение газообразного топлива. В "Газпроме" заявили о намерении обжаловать наложенный штраф.
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