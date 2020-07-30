В Европе призвали ответить на санкции США против "Северного потока – 2"

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Глава австрийской нефтегазовой корпорации OMV Райнер Зеле заявил о необходимости "политического ответа" на угрозу санкций США против "Северного потока – 2".

Зеле указал, что речь идет о том, в какой степени Европа будет отстаивать свой суверенитет и независимость, особенно в той части, которая касается вопросов энергоснабжения.

"Мы ожидаем, что на политическом уровне будут приняты меры, направленные на то, чтобы Европа не потеряла свою привлекательность как место для инвестиций", – сказал он.

Зеле добавил, что OMV всегда соблюдает санкции. Но этот проект, на который должны давать ответ политики, а не компании, пишет издание Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Россия самостоятельно достроит "Северного потока – 2"

Американские сенаторы ранее подготовили план по расширению санкций против "Северного потока – 2". Предполагается, что с рестрикциями столкнутся все, кто участвует в проекте в любом качестве.

В частности, под санкции попадут порты, которые примут задействованные в строительстве корабли. Кроме того, они будут применимы к страховым компаниям и тем, кто предоставляет технологии.

Санкции в отношении газопроводов "Северный поток – 2" и "Турецкий поток" вступили в силу в конце декабря. Из-за этого швейцарская компания Allseas прекратила прокладку труб по дну Балтийского моря. Россия заявила, что подобные меры со стороны Вашингтона имеют черты недобросовестной конкуренции.

Позже стало известно, что США могут расширить санкции в случае прокладки оставшихся километров газопровода. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что "Северный поток – 2" будет достроен, однако созданные вокруг него сложности могут привести к подорожанию газа для Европы.