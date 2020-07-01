Германия считает нужным реализовать "Северный поток – 2" – Меркель

Фото: ТАСС/DPA/Kay Nietfeld

Германия считает нужным завершить проект "Северный поток – 2", заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.

По ее словам, работа над этим продолжается. Меркель отметила, что экстерриториальные санкции, которыми угрожают США, не соответствуют пониманию вопросов права, существующему в Германии.

"Мы имеем дело с экономическим проектом, у которого есть политические аспекты", – цитирует ее ТАСС.

Канцлер добавила, что после ввода "Северного потока – 2" в эксплуатацию Украина должна сохранить роль транзитера газа.

4 июня в американский сенат внесли законопроект, предполагающий уточнение и расширение санкций против трубопровода. Введенные ранее ограничения планируется применить ко всей деятельности по прокладке труб и страхованию.

В конце месяца был подготовлен другой проект закона. Последний документ не содержит наиболее жестких и чувствительных ограничений. В частности, конгрессмены предложили отменить санкции против организаций, занимающихся инспекцией, проводящих тесты и сертифицирующих газопровод.

В прошлом году США ввели санкции против проекта, потребовав немедленно прекратить строительство. Швейцарская Allseas вышла из проекта, забрав судно, прокладывавшее нитку по дну Балтийского моря. В Кремле шаги США назвали примером недобросовестной конкуренции.

В рамках проекта "Северный поток – 2" будут построены две нитки газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубических метров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Сейчас трубопровод закончен на 93%.