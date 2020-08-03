"Газпром" обжалует штраф Польши из-за "Северного потока – 2"

Фото: РИА Новости/Илья Питалев
"Газпром" обжалует штраф, выписанный польским Управлением по охране конкуренции и потребителей (UOKiK) из-за несотрудничества в деле по "Северному потоку – 2", сообщает ТАСС.
В компании считают, что запрашиваемые польским антимонопольным ведомством документы не имеют отношения к расследованию. Там также отметили, что просили UOKiK представить обоснование правомерности запроса, но ответа не получили.
"После завершения изучения официального решения UOKiK ПАО "Газпром" предпримет меры по защите своих интересов, включая обжалование решения в суде, где UOKiK будет необходимо доказать состоятельность своей позиции", – заявили в "Газпроме".
Ранее UOKiK наложило на "Газпром" рекордный штраф в размере 213 миллионов злотых (50 миллионов евро).
В 2018 году UOKiK инициировало расследование в отношении "Газпрома" и пяти его партнеров по "Северному потоку – 2" – OMV, Wintershall, Shell, Uniper и Engie, по итогам которого предъявило обвинения в нарушении антимонопольного законодательства из-за финансирования проекта.
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