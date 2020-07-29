Трубоукладчик для "Северного потока – 2" теперь не принадлежит "Газпрому"

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Трубоукладчик "Академик Черский" перестал принадлежать "Газпрому", сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы компании. Ожидается, что судно продолжит участвовать в строительстве "Северного потока – 2".

Трубоукладчиком владеет Самарский теплоэнергетический имущественный фонд, входящий в группу "Газпром". Однако в последнем списке газовой компании об аффилированных лицах, опубликованном 30 июня, фонд уже не значится. Сам фонд остается действующим юридическим лицом и значится в Едином государственном реестре под прежним названием.

Ранее сообщалось, что трубоукладчики откладывают работы по строительству газопровода "Северный поток – 2" по причине нереста трески. Также сообщалось, что США подготовили план по расширению санкций против газопровода.