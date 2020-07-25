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Трубоукладчики две недели откладывают работы по строительству газопровода "Северный поток – 2" по причине нереста трески, сообщает немецкая радиостанция NDR Info.

По информации СМИ, власти Дании запретили любые строительные работы вплоть до конца сентября. Радиостанция отмечает, что нерест трески пришелся кстати Копенгагену перед переговорами с госсекретарем США Майком Помпео, который прибыл в страну 22 июля.

В рамках визита Помпео встретился с премьер-министром Метте Фредериксен и министром иностранных дел Йеппе Кофод. Госсекретарь подчеркнул, что США будут активнее защищать свои геополитические интересы.

Ранее палата представителей конгресса США одобрила проект оборонного бюджета на 2021 год, где содержатся расширенные санкции против "Северного потока – 2". Согласно ему, под ограничения попадают компании за "способствование продаже, аренде или предоставлению" трубоукладочных судов для строительства газопроводов.

15 июля госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Госдеп готов противодействовать России через санкции. В Вашингтоне пообещали ввести новые санкции в отношении компаний, которые принимают участие в реализации проекта.