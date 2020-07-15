В Госдепе США пригрозили участникам "Северного потока – 2" последствиями

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В Вашингтоне пообещали ввести новые санкции в отношении компаний, которые принимают участие в реализации проекта "Северный поток – 2". С заявлением выступил глава Госдепартамента США Майк Помпео, передает РИА Новости.

"Убирайтесь немедленно или будут последствия", – сообщил Помпео в ходе пресс-конференции.

Кроме того, американский дипломат подчеркнул, что речь идет о мерах, которые предусмотрены законом CAATSA ("О противодействии противникам Америки посредством санкций"). В частности, угрозу санкциями Помпео назвал четким сигналом организациям, которые принимают непосредственное участие "в российских проектах по злонамеренному влиянию".

"Это использование политического давления в целях нечистоплотной конкуренции", – прокомментировала возможные санкции представитель МИД России Мария Захарова.

"Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода от побережья РФ через Балтийское море до Германии. Работы приостановили после того, как США ввели ряд санкций против судов-трубоукладчиков.

Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила о необходимости завершить строительство трубопровода. По ее словам, санкции со стороны США расходятся с пониманием вопросов права в Германии.