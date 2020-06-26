В конгресс США внесли смягченные санкции против "Северного потока – 2"

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Девять американских конгрессменов подготовили законопроект об уточнении санкций против "Северного потока – 2" с более мягкими ограничениями. Документ опубликовали на сайте парламента США.

Другой законопроект на эту же тему на рассмотрение внесла группа сенаторов в начале июня. Между законопроектами существует ряд отличий.

Так, последний документ не содержит наиболее жестких и чувствительных ограничений, которые были прописаны в более раннем проекте. В частности, конгрессмены предложили отменить санкции против организаций, которые занимаются инспекцией, проводят тесты и сертифицируют газопровод.

Законопроект сенаторов предполагает его вступление в силу с декабря прошлого года. То есть санкции могут вступить в силу с этой даты. Если же речь идет о проекте конгрессменов, то там такой оговорки нет. При его утверждении ограничения будут грозить только компаниям, которые продолжали предоставлять услуги по состоянию на дату принятия документа.

4 июня в американский сенат был внесен законопроект, предусматривающий уточнение и расширение санкций против трубопровода. Введенные ранее ограничения планируется применить ко всей деятельности по прокладке труб и страхованию.

Ограничения предусмотрены и для компаний, которые предоставляют технологии на суда. В тексте законопроекта указано, что с санкциями столкнутся все, кто участвует в проекте в любом качестве.

В декабре 2019 года США ввели санкции против проекта, потребовав от компаний, ведущих прокладку трубопровода, немедленно прекратить строительство. Швейцарская Allseas вышла из проекта, забрав судно, прокладывавшее нитку по дну Балтийского моря.

В Кремле шаги Соединенных Штатов расценили как пример недобросовестной конкуренции. Министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг при этом раскритиковал американские санкции против "Северного потока – 2".

"Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России до Германии.

