В Госдуме выразили уверенность в завершении строительства "Северного потока – 2"

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Первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских выразил уверенность в завершении строительства "Северного потока – 2", передает RT.

"То, что проект будет завершен, действительно нет никаких сомнений. Потому что проект законен, он необходим Европе, так как именно участники этого проекта, в том числе европейские энергетические крупные компании, заинтересованы в том, чтобы дешевый газ дошел до европейских потребителей", – отметил Ананских.

До этого в Датском апелляционном совете по вопросам энергетики заявили, что не получали жалоб на разрешение Датского энергетического агентства (ДЭА) компании Nord Stream 2 AG использовать суда с якорным позиционированием при строительстве газопровода "Северный поток – 2".

В апелляционном совете отметили, что оператор газопровода может вернуться к строительству с 4 августа. При этом перед началом работ компания Nord Stream должна предоставить в ведомство новый график прокладки трубопровода.

Ранее палата представителей конгресса США одобрила проект оборонного бюджета на 2021 год, где содержатся расширенные санкции против "Северного потока – 2". Согласно ему, под ограничения попадают компании за способствование продаже, аренде или предоставлению трубоукладочных судов для строительства газопроводов.

15 июля госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Госдеп готов противодействовать России через санкции. В Вашингтоне пообещали ввести новые санкции в отношении компаний, которые принимают участие в реализации проекта.

"Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России до Германии.

