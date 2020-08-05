В Германии через суд хотят оспорить разрешение на "Северный поток – 2"

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Немецкая экологическая организация Deutsche Umwelthilfe намерена оспорить разрешение на эксплуатацию газопровода "Северный поток – 2". Об этом сообщает РИА Новости.

В организации заявили, что своим иском требуют от ответственного Управления горного надзора Штральзунда взять во внимание новые научные данные по неконтролируемому выделению метана и проверить возможные утечки при добыче природного газа.

В компании – операторе газопровода Nord Stream 2 AG сообщили, что учли данную информацию. Там напомнили, что ранее ведомство в Штральзунде уже отклонило заявку DUH от 5 марта о пересмотре согласия на проект.

Накануне в Датском апелляционном совете по вопросам энергетики заявили, что не получали жалоб на разрешение Датского энергетического агентства (ДЭА) компании Nord Stream 2 AG использовать суда с якорным позиционированием при строительстве газопровода "Северный поток – 2".

В апелляционном совете отметили, что оператор газопровода может вернуться к строительству с 4 августа. При этом перед началом работ компания Nord Stream должна предоставить в ведомство новый график прокладки трубопровода.

Ранее палата представителей конгресса США одобрила проект оборонного бюджета на 2021 год, где содержатся расширенные санкции против "Северного потока – 2". Согласно ему, под ограничения попадают компании за способствование продаже, аренде или предоставлению трубоукладочных судов для строительства газопроводов.

15 июля госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Госдеп готов противодействовать России через санкции. В Вашингтоне пообещали ввести новые санкции в отношении компаний, которые принимают участие в реализации проекта.

"Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России до Германии.

