В Германии ответили на угрозы санкций США из-за "Северного потока – 2"

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Бургомистр немецкого города Засниц Франк Крахт прокомментировал санкции со стороны США из-за строительства "Северного потока – 2". Об этом сообщает RT.

"Мы еще не получили официальную ноту, но нужно принимать это всерьез, так как это продолжение уже имеющихся санкций. И я не отношусь к этому с пониманием, так как, с моей точки зрения, нарушается международное право", – сказал Крахт.

Он подчеркнул, что Европа является суверенной территорией, которая не должна позволять США вмешиваться в экономические вопросы.

По словам Крахта, "Северный поток – 2" является важным проектом для развития маленького портового города.

"Я бы хотел, чтобы у нас были рабочие места, не зависящие от сезона. Мы сможем достичь этого благодаря созданию рабочих мест в таких проектах, а также благодаря долгосрочному заселению, заселению для промышленной работы", – отметил Крахт.

Ранее палата представителей конгресса США одобрила проект оборонного бюджета на 2021 год, где содержатся расширенные санкции против "Северного потока – 2". Согласно ему, под ограничения попадают компании за "способствование продаже, аренде или предоставлению" трубоукладочных судов для строительства газопроводов.

15 июля госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Госдеп готов противодействовать России через санкции. В Вашингтоне пообещали ввести новые санкции в отношении компаний, которые принимают участие в реализации проекта.