Участник "Северного потока – 2" допустил заморозку проекта

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Немецкая компания Uniper, которая является одним из европейских партнеров "Северного потока – 2", допустила, что из-за ожидаемых новых санкций США проект может быть заморожен. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на отчетность Uniper.

"Поскольку США активизируют свои усилия по введению адресных санкций против проекта "Северный поток – 2", увеличивается вероятность того, что строительство газопровода будет задержано или вовсе не завершено", – отмечает компания.

Ранее палата представителей конгресса США одобрила проект оборонного бюджета на 2021 год, где содержатся расширенные санкции против "Северного потока – 2". Согласно ему, под ограничения попадают компании за способствование продаже, аренде или предоставлению трубоукладочных судов для строительства газопроводов.

15 июля госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Госдеп готов противодействовать России через санкции. В Вашингтоне пообещали ввести новые санкции в отношении компаний, которые принимают участие в реализации проекта.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила о необходимости завершить строительство трубопровода. По ее словам, санкции со стороны США расходятся с пониманием вопросов права в Германии.

"Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России до Германии.

