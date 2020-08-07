В Бундестаге призвали власти ФРГ пригрозить США из-за ситуации по "Северному потоку – 2"

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Послание сенаторов Соединенных Штатов с угрозами оператору немецкого порта Мукран, где находятся трубы для завершения строительства "Северного потока – 2", требует ответных мер со стороны правительства ФРГ. Об этом сообщается в заявлении главы комитета Бундестага по вопросам экономики и энергетики Клауса Эрнста, передает ТАСС.

"Это послание невозможно превзойти по дерзости", – считает депутат.

По словам парламентария, письмо американских сенаторов Теда Круза, Тома Коттона и Рона Джонсона стало прямой угрозой городу Засниц и земле Мекленбург – Передняя Померания.

Кроме того, Эрнст уверен, что властям ФРГ надо вызвать после США, а также предупредить об ответных мерах со стороны Германии.

"Рубикон явно перешли", – резюмировал депутат.

"Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России до Германии.

Ранее палата представителей конгресса США одобрила проект оборонного бюджета на 2021 год, где содержатся расширенные санкции против "Северного потока – 2". Согласно ему, под ограничения попадают компании за способствование продаже, аренде или предоставлению трубоукладочных судов для строительства газопроводов.