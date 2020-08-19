Совбез объяснил охрану судов при строительстве "Северного потока – 2"

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Россия задействовала боевые корабли для охраны судов, участвующих в строительстве трубопровода "Северный поток – 2", из-за возможных провокаций со стороны других стран, сообщил заместитель секретаря Совета безопасности России Михаил Попов.

По его словам, корабли Военно-морского флота обеспечивали безопасный переход из Владивостока в Калининград трубоукладочного судна "Академик Черский" и судов снабжения "Остап Шеремета" и "Иван Осипенко".

"Эта мера была обусловлена рисками провокационных действий со стороны отдельных государств", – цитирует Попова "Интерфакс".

"Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России до Германии.

Его строительство приостановили в декабре 2019 года из-за санкций США, в результате которых швейцарская компания Allseas увела свои трубоукладочные суда с проекта.

В связи с этим Россия была вынуждена подключить к строительству трубоукладчик "Академик Черский". Это единственный в стране трубоукладчик, обладающий современной системой динамического позиционирования.

Ранее палата представителей конгресса США одобрила проект оборонного бюджета на 2021 год, где содержатся расширенные санкции против "Северного потока – 2". Согласно ему, под ограничения попадают компании за способствование продаже, аренде или предоставлению трубоукладочных судов для строительства газопроводов.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила о необходимости завершить строительство трубопровода. По ее словам, санкции со стороны США расходятся с пониманием вопросов права в Германии.