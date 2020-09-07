Кремль не видит рисков блокировки Германией проекта "Северный поток – 2"

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Кремль в настоящее время не видит рисков блокировки Германией строительства газопровода "Северный поток – 2", сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так он прокомментировал призыв нескольких немецких политиков приостановить реализацию проекта. По словам Пескова, в Кремле следят за подобными высказываниями.

"Пока мы фиксируем, что на каждое такое новое заявление появляются два заявления, говорящие об абсурдности таких предложений", – цитирует его ТАСС.

Ранее глава Восточного комитета экономики Германии Оливер Хермес рассказал, чем грозит прекращение строительства газопровода "Северный поток – 2". По его словам, полная потеря инвестиций в оба трубопровода может привести к миллиардным убыткам для отдельных европейских компаний и будет стоить рабочих мест, особенно в Восточной Германии.

Кроме того, Хермес назвал вероятным исходом повышение цен на газ в Европе. Этот фактор может сыграть на фоне сокращения поставок.

По мнению генерального директора газового объединения Zukunft Erdgas Тима Келлера, в денежном выражении речь может идти о потере 8 миллиардов евро. Потребителям газа также придется оплатить еще 4 миллиарда, которые были потрачены на подключение неиспользуемых трубопроводов.

Немецкая компания Uniper, которая является одним из европейских партнеров "Северного потока – 2", допустила, что из-за ожидаемых новых санкций США проект может быть заморожен. При этом в Германии считают угрозы со стороны Вашингтона верхом наглости.

