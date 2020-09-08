Кремль ответил на угрозу санкций против "Северного потока – 2"

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Пресс-сектретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не видит оснований для того, чтобы Берлин озвучивал репрессивные меры в отношении "Северного потока – 2".
"С какой стати им говорить о каких-то мерах со знаком минус в отношении международного проекта, в котором участвуют и германские компании. Как-то это нерезонно, а главное, не имея никаких оснований для таких разговоров в настоящий момент", – отметил Песков.
Он также добавил, что повода для проведения новых консультаций по данной теме нет.
Ранее Кремль заявил, что не видит рисков блокировки Германией проекта "Северный поток – 2".
Глава Восточного комитета экономики Германии Оливер Хермес рассказал, чем грозит прекращение строительства газопровода "Северный поток – 2". По его словам, полная потеря инвестиций в оба трубопровода может привести к миллиардным убыткам для отдельных европейских компаний и будет стоить рабочих мест, особенно в Восточной Германии.
Россия самостоятельно достроит "Северного потока – 2"
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