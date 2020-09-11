В Польше заявили об угрозе появления "новой Российской империи"

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Профессор польской Академии военного искусства Петр Грохмальский заявил, что страна на своих восточных границах может столкнуться с "новой формой Российской империи".

В интервью Polskie Radio 2 он связал вероятность такого развития событий с интеграцией России и Белоруссии. По его словам, "именно Белоруссия является ключевой с точки зрения европейской безопасности".

Также эксперт считает, что после распада СССР главным элементом для стабильности на постсоветском пространстве стало создание суверенных государств, передает РИА Новости.

Однако для России, по мнению профессора, якобы характерна "гигантская последовательная экспансия". Грохмальский также назвал "важным элементом российского политического видения" Калининград, который граничит с Польшей.

Посол Белоруссии в России Владимир Семашко ранее рассказал, что в 2019 году Москва предлагала Минску передать на наднациональный уровень 95 процентов полномочий в рамках углубления союзной интеграции.

17 июля премьер-министр России Михаил Мишустин указал, что речь идет о "независимой интеграции – о том, чтобы возможности экономического сотрудничества были абсолютно взаимными, равноправными".

В 1999 году между странами был подписан Договор о создании Союзного государства. Этот документ предусматривает создание единого эмиссионного центра, единой таможенной службы, суда и Счетной палаты.

К его 20-летию предлагалось принять программу углубления интеграции. Была создана рабочая группа по выработке предложений, стороны работали над 31 проектом.