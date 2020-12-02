Постпред Украины поделился своей версией Второй мировой войны в Генассамблее ООН

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Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица считает, что план Второй мировой войны Адольф Гитлер разрабатывал вместе с советским лидером Иосифом Сталиным. Об этом сообщает ТАСС.

"Украина принадлежит к тому региону, где началась Вторая мировая война", – обратил внимание он во время заседания Генеральной Ассамблеи ООН в память обо всех жертвах войны. Как заявляет Кислица, "1 сентября 1939 года было далеко от первоначальной стадии того плана, который Гитлер разработал, в том числе в сговоре со Сталиным".

Кроме того, Кислица говорил, что украинцы и поляки "были среди первых жертв плана, при котором нацистские войска с Запада, а советские – с Востока маршировали по территории Польши и сегодняшней Западной Украины". По версии украинского постпреда, "войска СССР убили тысячи украинцев во время оккупации".

В то же время большинство представителей стран, которые выступили на заседании, высоко оценили вклад России и в целом СССР в победу над фашизмом.

Ранее в МИД РФ были возмущены словами посла ФРГ в Литве о Второй мировой войне. Мария Захарова подчеркнула, что Москва ожидает от Берлина объяснений и "четкого дистанцирования от подобного индивидуального выпада".