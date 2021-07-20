Депутат Верховной рады оскорбил соратника Зеленского за издевательство над русскими

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Закон о коренных народах на Украине принят только для того, чтобы поиздеваться над теми, кто говорит на русском языке, заявил депутат от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадим Рабинович.

Так он прокомментировал резкое высказывание члена фракции "Слуга народа" Олега Семинского в адрес русскоговорящих жителей Украины. Политик ранее написал на своей странице в Facebook, что русские жители страны после принятия данного закона больше не будут обладать всеми правами человека. Затем Семинский удалил пост.

"Слуги" сами ответили на все вопросы: закон принят только для того, чтобы поиздеваться над теми, кто говорит на русском языке, закон лишил их элементарных прав. Такое просто невозможно, но власть сама это подтвердила – один идиот заявил", – приводятся слова Рабиновича на сайте партии "Оппозиционная платформа – За жизнь".

Закон о коренных народах Верховная рада приняла 1 июля. Документ на рассмотрение парламента внес президент Украины Владимир Зеленский.