Путин заявил, что Россию нельзя победить

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Россию нельзя победить, ее можно только развалить изнутри. Такое мнение высказал Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции.

Он напомнил, что именно это было сделано в 90-е годы.

"А кто это сделал? Те, кто обслуживали чужие интересы", – подчеркнул глава государства.

Ранее Путин заявил о росте зарплат россиян в реальном выражении. По его словам, также ожидается и рост реальных располагаемых доходов по итогам года.

Согласно данным Росстата, из-за пандемии реальные располагаемые денежные доходы населения упали на 2,8%. Ситуация начала улучшаться с восстановлением экономики. За девять месяцев 2021 года показатель вырос на 4,1%.

