Путин сообщил о росте реальных доходов россиян

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Владимир Путин заявил о росте зарплаты россиян в реальном выражении. По его словам, также ожидается и рост реальных располагаемых доходов по итогам года. Об этом глава государства сообщил в ходе пресс-конференции.

"Среднемесячная зарплата начала расти в реальном выражении, слава богу. Изменения и в реальных располагаемых доходах населения. Если было минус 2%, то в этом году мы ожидаем рост", – отметил он.

Ранее Владимир Путин сообщал, что зарплаты в России растут не только в номинальном, но и в реальном значении. Президент положительно оценил установившуюся тенденцию.

Также на совещании с членами правительства президент подчеркивал, что рынок труда в РФ в целом восстановился после пандемии COVID-19, однако есть трудности в сфере молодежной занятости.