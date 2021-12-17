России предстоит масштабная трансформация всех отраслей жизни после пандемии – Путин

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После быстрого восстановления экономики России нужен качественный рост, заявил Владимир Путин на пленарном заседании юбилейного, XXX съезда Российского союза промышленников и предпринимателей.

По его словам, предстоит трансформация всей экономической жизни страны, эти задачи будут решаться вместе с бизнесом.

"Это и цифровизация, и экологическая повестка, и создание новых отраслей, и развитие инфраструктуры", – отметил глава государства.

Ранее Владимир Путин на совещании с членами правительства заявил, что рынок труда в РФ также в целом восстановился после пандемии COVID-19, однако есть трудности в сфере молодежной занятости.

Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что шок, который испытала мировая экономика от пандемии коронавируса, в целом преодолен, РФ находится в этом тренде.

По его словам, глобальная экономика вернулась к росту, на сегодняшний день можно продолжать обсуждение всех актуальных проблем так же открыто и подробно, как это было на заседаниях совета ранее.

Он уточнил, что хороший результат дали меры по поддержке россиян и бизнеса, которые были осуществлены правительством по поручениям президента.