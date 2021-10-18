В Минэкономразвития заявили о замедлении роста доходов россиян в 2021 году до 2,5%

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В Минэкономразвития РФ ухудшили прогноз по росту доходов россиян, сообщает газета "Известия".

По оценкам ведомства, реальные располагаемые доходы по итогам 2021 года не восстановятся до докризисного уровня. Они вырастут только на 2,5% после падения на 2,8% в 2020 году.

В октябре министерство скорректировало оценку годовой инфляции в стране. Она вырастет на 1,6 процентных пункта, до 7,4%, вместо прогнозируемых ранее 5,8%. В связи с этим ухудшился прогноз по реальным доходам на 0,5 процентных пункта.

"Динамика реальных располагаемых доходов прогнозируется в 2021 году на уровне 2,5%. В предыдущей версии прогноза ожидалось увеличение на 3%", – говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что рост будет носить восстановительный характер. Его обеспечит увеличение трудовых доходов граждан – как за счет роста реальных заработных плат, так и за счет восстановления численности занятых. Помимо этого, позитивно скажется увеличение поступлений от собственности, предпринимательской деятельности, а также меры соцподдержки в адрес семей с детьми, безработных и нуждающихся.

Ранее глава Сбербанка Герман Греф сообщил, что если не произойдет ESG-трансформации, то к 2035 году доходы россиян могут упасть на 14%. Принципы ESG (environmental, social, governance) или принципы устойчивого развития предусматривают экологическую, социальную и управленческую ответственность компаний.

Он добавил, что суммарные потери российского бюджета в Сбербанке оценили в пять триллионов рублей. Греф также перечислил шесть ключевых рисков для России, которые могут возникнуть без трансформации у энергетических компаний: сокращение занятости, падение выручки, потенциальная утрата лидерства РФ в мировой энергетике, потеря бюджетных доходов, банкротство энергетических предприятий, возникновение проблем у моногородов.